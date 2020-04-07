Son dakika: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Corona virüsü testi pozitif çıktı!

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'ın, İstanbul Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Uygulama Merkezinde yaptırmış olduğu Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken en kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.





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