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GeriFutbol Son dakika: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Corona virüsü testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Son dakika: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Corona virüsü testi pozitif çıktı!

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Son dakika: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Corona virüsü testi pozitif çıktı!
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor'un Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'ın, İstanbul Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Uygulama Merkezinde yaptırmış olduğu Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken en kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Son dakika: Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksızın Corona virüsü testi pozitif çıktı

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