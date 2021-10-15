Son dakika: Evinde ölü bulunan dünya rekortmeni atlet Agnes Tirop'u öldürdüğü iddia edilen eşi yakalandı!

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Kenyalı atlet Agnes Tirop, Ekim ayının başında Cenevre'de düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışında ikinci olmuştu. 2017 ve 2019 yıllarında Dünya Atletizm Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazanan Tirop, ülkesini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 5 bin metrede temsil etmiş ve olimpiyat dördüncüsü olmuştu.

19 YILLIK DÜNYA REKORUNU KIRDI

25 yaşında hayatını kaybeden Agnes Tirop, geçen ay Almanya'da düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışında 30:01'lik derecesiyle birinci olmuş ve Faslı atlet Asmae Leghzaoui'nin 19 yıllık rekorunu 28 saniye geliştirerek dünya rekorunu kırmıştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Agnes Tirop, 13 Ekim günü evinde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk açıklamada karnından bıçaklandığı ifade edilen Tirop'un ölümü ülkesinde ve dünya spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ, SORUŞTURMA BAŞLADI

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Agnes Tirop'un ölümünün ardından Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta,hemen bir soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Kenya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Son günlerde eşi tarafından bıçaklandığına dair söylentiler çıkmıştı. Hala onun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için çalışıyoruz. Kenya, gösterdiği göz alıcı performanslarla uluslararası alanda en hızlı yükselen atletlerinden birini kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı.

KAYIPLARA KARIŞAN EŞİ BULUNDU, TUTUKLANDI

Agnes Tirop'un ölümünde baş şüphelinin eşi Emmanuel Rotich olarak açıklanmasının ardından Rotich'in kayıplara karıştığı ve henüz izine rastlanmadığı belirtilmişti. Dün akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmeyle Emmanuel Rotich'in Monbasa kentinde bulunup tutuklandığı ifade edildi.

TUTUKLAMA SONRASI POLİSTEN İLK AÇIKLAMA

Agnes Tirop'u bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Emmanuel Rotich'in yakalanması sonrası bölge polis amirlerinden Keiyo North; "Şu anda cinayetle ilgili tek şüpheli var ve onu da yakaladık. Soruşturma devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Kenya Cezai Soruşturma Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; "Şüpheli şu anda Changamwe polis merkezinde cinayetle ilgili sorguya çekiliyor. Elimize paylaşılabileek daha fazla detay ulaştığında bunları paylaşacağız." denildi.

"DÜNYA GENÇ BİR YILDIZI KAYBETTİ"

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Agnes Tirop'un ölümüyle sarsılan atletizm ve spor dünyasından, 25 yaşındaki atletle ilgili başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe: Atletizm en parlak genç yıldızlarından birini trafik şekilde kaybetti. Çok üzgünüz.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach: Parlak bir genç yetenek olan Agnes Tirop'un trafik şekilde hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Tokyo 2020'deki performansı çok fazla insana umut ve ilham vermişti.

"KATİLİN CEZA ALMASI İÇİN GEREKEN GİRİŞİMLERİ YAPACAĞIZ"

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Kenya Atletizm Federasyonu Başkanı Milka Chemwos: Çok neşeli bir insandı. Tokyo'dan dönüşümüzde Nairobi'ye birlikte seyahat etmiştik. Çok üzgünüm. Sorumlusunun bir an önce gereken cezayı alması için bütün girişimleri yapacağız.