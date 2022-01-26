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Son Dakika: Everton'la görüşen Vitor Pereira ilk kez bu kadar net konuştu! "Karar verme zamanı geldi, şimdi ya da gelecekte mutlaka..."

#Vitor Pereira#Everton#Premier Lig
Son Dakika: Evertonla görüşen Vitor Pereira ilk kez bu kadar net konuştu Karar verme zamanı geldi, şimdi ya da gelecekte mutlaka...

Premier Lig ekibi Everton'la görüşen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Everton'ın başka adaylarının da bulunduğunu söyleyen Pereira, verilecek kararıı beklediğini ancak bir gün mutlaka Premier Lig'de görev alacağını ifade etti.

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Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra ismi Premier Lig ekibi Everton ile anılan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Everton ile anlaşma noktasına gelen Pereira'ya İngiliz ekibinin taraftarları tepki göstermiş ve stat duvarlarına Portekizli teknik adamın aleyhinde yazılar yazmışlardı. Vitor Pereira yerine Frank Lampard'ı takımın başında isteyen Everton taraftarları, stat çevresinde de pankartlar açarak Portekizli çalıştırıcıyı protesto etmişlerdi.

Taraftarın bu tepkisini yorumlayan Portekizli çalıştırıcı, "Everton taraftarları beni tanımadan, bilmeden tepki gösteriyorlar. Bu durum beni üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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İLK KEZ NET KONUŞTU: İŞİ İSTİYORUM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Vitor Pereira, Everton teknik direktörlüğü ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu.

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Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Pereira, "Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar." dedi.

"KARAR İÇİN SAKİN KALMAMI İSTEDİLER"

Everton ile yaptığı görüşmelerin çok iyi geçtiğini söyleyen Portekizli teknik direktör, "Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar. Ben, günün 24 saati yüzde yüzünü futbola verebilecek bir insanım" diye konuştu.

"BİR GÜN MUTLAKA PREMIER LİG'DE OLACAĞIM"

"Everton'un bir sonraki teknik direktörü olacağınıza inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Pereira, "Bu benim kararım değil. Diğer insanlara bağlı bir durum. Bunu ben kontrol edemem. Ben profesyonelim ve profesyonel olarak görüşmelerimi yaptım. Verilecek kararı bekleyeceğim. Hepsi bu" dedi.

Vitor Pereira son olarak Premier Lig'de çalışmaya olan inancını vurgulayarak, "Şimdi ya da gelecekte, bir gün Premier Lig'de görev yapacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

LONDRA'DA KULÜP YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

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Daily Mail'de yer alan habere göre; Vitor Pereira'nın 25 Ocak Salı gecesi Londra'ya gittiği ve Merseyside ekibinin kurmaylarıyla yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin ileriye dönük bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istediği konusunda ısrarcı olduğunun ve Portekizli teknik adamın da bu anlaşmaya sıcak baktığının altı çizilmişti.

Ada basını, eleştirilen Vitor Pereira'nın görüşmeler süresince Everton yetkililerini etkilemeyi başardığını ve artık imzaların atılmaması için son dakika mucizesinin gerçekleşmesi gerektiğini yazmıştı.

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FARHAD MOSHIRI ÇOK GÜVENİYOR

Vitor Pereira, Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin takımın başında görmek istediği isimlerin başında yer almıştı.

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Portekizli teknik adamı 'vizyoner' bir futbol aklı olarak gören Moshiri, Goodison Park'a yeni fikirler ve yeni bir hayat enerjisi getireceğine inanıyor.

İNGİLİZ BASINI ELEŞTİRİYOR

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton'da teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira'nın konuşuluyor olması Ada'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Daily Mail yazarı Martin Samuel, Everton'ın teknik direktör tercihlerini masaya yatırmış ve yazısında Vitor Pereira'ya özel bir parantez açmıştı. Samuel, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ve TSV 1860 Münih maceralarına atıfta bulunarak bu tercihin endişe verici olduğunu yazmıştı.

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#Vitor Pereira#Everton#Premier Lig

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