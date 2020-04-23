Son Dakika | Euroleague'den flaş açıklama! "Son tarih 24 Mayıs"

Euroleague, kulüplerin oyuncularla anlaştığını ve lig tekrar oynanana kadar maaş ödemelerinin ertelendiğini açıkladı. Sezonun başlaması halinde ise, 15 Ağustos'a kadar maaşların %85'inin ödenmesi zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve sonra belirlenen bir salonda, Final 8 sisteminin uygulanacağını duyurdu. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak ve şampiyon belirlenecek

Sezonun devam etmesi durumunda maçlara seyirci alınmayacak.

Euroleague Yönetimi ve kulüpler, oybirliğiyle 24 Mayıs'ı Euroleague ve EuroCup'ın devam edip etmemesine yönelik kararın verileceği son tarih olarak belirledi.

EuroCup'ın 4-17 Temmuz tarihleri arasında, EuroLeague'in ise 4-26 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.

29 Mayıs - 11 Haziran: Karantina süreci (Eğer gerekirse)

12 Haziran - 2 Temmuz: Hazırlık kampı

4 - 17 Temmuz: EuroCup maçları (Tek bir merkezde)

4 - 26 Temmuz: EuroLeague maçları (Tek bir merkezde)