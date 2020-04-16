Son dakika: Euroleague'den flaş açıklama! "Sezonu iptal ederiz"

Spor Arena Dış Haber | Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, THY Euroleague ve 7DAYS Eurocup organizasyonlarını en geç Temmuz sonuna kadar bitmek istediklerini söyledi.

Bertomeu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Turnuvalarımıza devam etmek istiyoruz. Belki seyircisiz maçlar oynayacağız. Ama yalnızca herkesin sağlığını garanti edebildiğimizde devam edeceğiz. Ve normal formatta devam etmek istiyoruz. EuroLeague ve EuroCup'ı farklı formatlarda devam ettirme seçenekleri üzerinde de çalışıyoruz. Sezonu sadece tek bir salonda devam ettirmek zorunda kalabiliriz. EuroLeague'de de play-off yerine Sekizli Final oynatabiliriz."

"SEZONU İPTAL ETMEK GEREKİYORSA EDECEĞİZ"

"Bu noktada, Mayıs ayında bir Final Four organizasyonu olmayacağını söyleyebilirim. Oyuncularımızın, antrenörlerimizin ve maçlardaki insanların sağlığını %100 garanti edemediğimiz sürece, organizasyona devam etmeyeceğiz. Bir risk varsa ve sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz. Yeni takvim Temmuz sonundan sonrasına sarkamaz. Yani kalan maçlarımızı Eylül ve Ekim'de oynatamayız."





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