Son Dakika: Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes! Real Madrid'i yıktı, üst üste 2. zafer...

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Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 58-57 kazanan Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistanın başkenti Belgradda bulunan Stark Arenada oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid; Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.



İki takımın da hücumda kısır başladığı maçta Real Madridden Tavares, Anadolu Efes pota altında büyük üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek takımının hücumdaki yükünü çeken isim oldu. Anadolu Efesin hücumda etkisiz kaldığı bölümde Micic ve Larkin kaydettikleri 6şar sayıyla takımlarını oyunda tutarken, ilk periyot 15-14 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu.



İkinci periyotta da skora destek veren üçüncü bir isim bulmakta zorlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkinin hücumdaki etkili performansıyla skora tutundu. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda Randolphu devreye sokan Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde kapattı.



Üçüncü periyoda hücumda etkisiz başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 5 dakika kala yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Pleissın devreye girmesiyle 9-2lik seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2ye kadar indirdi ve maçın final periyoduna 42-40 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.



Karar periyoduna daha iyi başlayan Anadolu Efes önce Micic’in üç sayılık isabeti ardından da Singleton’ın smaç basketiyle farkı 3’e çıkardı: 42-45. Periyodun ilerleyen dakikalarında Pleiss’ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Efes, maçın bitimine 3:19 kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken Anadolu Efes, Pleiss’ın bitime 1:03 kala bulduğu basket ile son dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 kazanarak üst üste 2’nci kez Euroleague şampiyonu olma başarısı gösterdi.

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ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste iki yıl şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım oldu. Bunu daha önce Olympiakos ve Maccabi başarmıştı.

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ATAMAN'DAN BİR ZAFER DAHA

Ergin Ataman, üst üste 2. kez Euroleague kazanan 2. başantrenör oldu.

FINAL-FOUR MVP'Sİ MICIC

Final Four'un en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi.