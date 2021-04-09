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Basketbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Euroleague'de Anadolu Efes-Real Madrid ve CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko eşleşmesi!

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Son Dakika: Euroleague'de Anadolu Efes-Real Madrid ve CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko eşleşmesi!

Euroleague'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.

Euroleague'de normal sezonun son haftasında oynanan maçlarla birlikte temsilcilerimiz play-off'taki rakipleri belli oldu.

Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmesiyle birlikte Anadolu Efes-Real Madrid ile eşleşti.

Böylece sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise CSKA Moskova oldu.

İşte play-off eşleşmeleri;

Barcelona - Valencia ya da Zenit
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

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