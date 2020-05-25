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Basketbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Son dakika | EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi

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Son dakika | EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi
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Son dakika haberine göre; EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, takımlara 2019/20 sezonunun iptal edilmesini teklif etti. A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında yapılan oylama sonrası sezonun iptal edilmesine karar verildi. EuroLeague'de bu sezon şampiyon belirlenmeyecek ve gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi.

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 11 A lisanslı kulübün katıldığı telekonferansta takımlara sezonunun iptal edilmesini teklif etmişti.

 
Yapılan oylama sonrası sezon iptal edildi. EuroLeague'de bu sezon şampiyon belirlenmeyecek ve gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

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Son dakika | EuroLeague ve EuroCupta sezon iptal edildi

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