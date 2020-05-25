Son dakika | EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi.



EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 11 A lisanslı kulübün katıldığı telekonferansta takımlara sezonunun iptal edilmesini teklif etmişti.





Yapılan oylama sonrası sezon iptal edildi. EuroLeague'de bu sezon şampiyon belirlenmeyecek ve gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek. Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!