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İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Euroleague devam edecek mi? Kritik toplantı...

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Son Dakika | Euroleague devam edecek mi? Kritik toplantı...
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Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçları için Euroleague yönetimi yarın toplanıyor.

Euroleague yönetimi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının etkileri için yarın toplanıyor.

Salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Euroleague ve Eurocup takviminin masaya yatırılacağı toplantıya Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu da katılacak.

Yarın TSİ 13.00’te telekonferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda organizasyonların geleceği hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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