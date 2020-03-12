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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Euroleague askıya alındı! Koronavirüs...

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Son Dakika | Euroleague askıya alındı! Koronavirüs...
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Euroleague yönetimi, Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasına karar verdi.

Euroleague yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

NBA yönetiminin sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etmişti.

Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirmişti.

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FIBA BÜTÜN ORGANİZASYONLARINI DURDURDU

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Son Dakika | Euroleague askıya alındı Koronavirüs...

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