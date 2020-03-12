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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Euroleague askıya alınabilir! Koronavirüs...

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Son Dakika | Euroleague askıya alınabilir! Koronavirüs...
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Euroleague yönetimi, Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.

Euroleague yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

NBA yönetiminin sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etmişti.

Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirmişti.

ERTELEME KARARI ÇIKMIŞTI

THY Euroleague’de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, korona virüsü sebebiyle ertelenmişti.

Euroleague maçın Almanya’nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020’de Mercedes Benz Arena’da oynanacak.

NİHAİ KARAR AN MESELESİ

Euroleague'in önümüzdeki saatlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

FIBA BÜTÜN ORGANİZASYONLARINI DURDURDU

FIBA, 13 Mart'tan geçerli olacak şekilde bütün organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

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