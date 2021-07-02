Son dakika: EURO 2020'deki Ukrayna - İngiltere maçı öncesi İngilizlerden skandal manşet! Shevchenko ve eşinin yıllar önce verdiği pozlar...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de tarihi bir performans sergileyen Ukrayna'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, çeyrek finaldeki İngiltere eşleşmesi öncesinde İngiliz basınının manşetlerini süslemesi tepki çekti.

UKRAYNA TARİHİNE GEÇTİ

Son 16 turunda İsveç'i uzatmalar sonucu 2-1 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Ukrayna'nın başında ilk turnuvasına çıkan Shevchenko, ülkesinin milli takımını Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale çıkaran teknik adam olarak tarihe geçti.

"İNGİLTERE'DEN KORKMUYORUZ"

İngiltere maçıyla ilgili konuşan Shevchenko; "İngiltere harika bir takım, kadro derinliğine sahipler ve inanılmaz bir antrenör ekipleri var. Bu maçın bizim için ne kadar zor olacağının farkındayız. İngiltere’nin gruplardaki üç maçını da izledim. İsveç maçına hazırlandığımız için Almanya maçını canlı izleyemedim ama daha sonra o maçı da izledim. Rakibimizin gücücün farkındayız ama biz de takım olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. İngiltere'ye gol atmak gerçekten zor ama bu kadar güçlü olmaları bizi korkutmuyor aksine bu durum bizi daha da motive ediyor çünkü hayatta olduğu gibi futbolda da her şey mümkün. Yüreğimizle savaşmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz." sözlerini kullandı.

2003'TE BİR DERGİ İÇİN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI MANŞET YAPTILAR

İngiliz The Sun gazetesi, Shevchenko ile o dönemki sevgilisi, şimdiki eşi ABD'li model Kristen Pazik ile GQ dergisine verdikleri pozları manşetine ve sayfalarına taşıdı. Ukrayna ile İngiltere arasında oynanacak tarihi maç öncesi yapılan bu hareket, sosyal medyada tepki çekti.

*The Sun manşeti





DERGİ SATIŞ REKORU KIRMIŞTI

2003'te Milan forması giyen Shevchenko ile Kristen Pazik'in fotoğrafıyla satışa çıkan dergi, GQ İtalya'nın en çok satan sayısı olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: GQ İtalya - GIAN PAOLO BARBIERI

MİLANO MODA HAFTASINDA TANIŞTILAR

2000'lerin başında Milan'da fırtına gibi esen Shevchenko, Kristen Pazik ile 2001 yılında Mliano'Da düzenlenen bir moda etkinliğinde tanıştı.

Fotoğraf: GQ İtalya - GIAN PAOLO BARBIERI

ÇEKİMDEN 1 YIL SONRA EVLENDİLER

O dönem dünyanın en dikkat çeken çiftlerinden olan Shevchenko - Pazik ikilisi, GQ İtalya manşetlerini süsleyen fotoğraf çekiminden 1 yıl sonra Washington'da hayatlarını birleştirdi. ABD'li olan 4 yaşındaki Kristen Pazik, ünlü beyzbol oyuncusu Mike Pazik'in kızı olarak da tanınıyordu.

Shevchenko - Pazik çiftinin dört oğlu bulunuyor.

SHEVCHENKO'NUN MILAN VE CHELSEA PERFORMANSLARI

Milan'da sergilediği performansla o dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Shevchenko, İtalyan devinde çıktığı 322 maçta 175 gol atıp 45 asist yapmıştı. 2004 yılında Ballon d'Or kazanan Ukraynalı efsane, 2006 yılında 43 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Shevchenkop, Maviler'de beklenen performansı segileyemedi çıktığı 77 maçta yalnızca 22 gol atıp 11 asist yaptı. 2008'de Milan'a kiralanan Sheva, 2009 yılında Dinamo Kiev'e transfer oldu. Ülkesinin büyük kulübünde 3 yıl forma giyen Shevchenko, 2012'de futbolu bıraktı.