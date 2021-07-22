Son Dakika: EURO 2020'de tüm dünyayı korkutmuştu... Resmi açıklama geldi, Eriksen için karar verildi!

Spor Arena Dış Haber - İtalya'nın şampiyonluğu ile sona eren EURO 2020'de yarı finale kadar yükselen Danimarka, turnuvanın ilk maçında yıldız oyuncusu Christian Eriksen'in geçirdiği kalp krizi ile büyük bir şok yaşamıştı.

B Grubu'nda Finlandiya ile oynadıkları maçın 42. dakikasında kalbinin durması nedeniyle bir anda yere yığılan ve tüm dünyadaki futbolseverleri korkutan yıldız futbolcunun kalbi 10 dakika durmuş, yapılan kalp masajı sonrası hayata döndürülerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından, Eriksen'in kalbinin düzenli atması ve yaşanacak bir başka krizi engellemesi için vücuduna implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör takılmıştı.

SERIE A'YA DÖNÜŞÜ İMKANSIZLAŞTI

Yaşadığı korku dolu rahatsızlık sonrası futbol kariyerinin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Eriksen için, İtalya'dan kötü haber geldi. Inter forması giyen yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan İtalya Futbol Federasyonu Sağlık Komitesi Üyesi, Danimarkalı oyuncunun Serie A'da oynamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İtalya'da bir radyo programına konuk olan Sağlık Komitesi Üyesi Francesco Braconaro, futbolcunun Serie A kurallarına göre sahaya çıkmasına izin verilmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

"DEFIBRILATÖR ÇIKARILIRSA OYNAMASINA İZİN VERİLİR"

Braconaro, Eriksen'e futbol oynama izni verilmemesinin en önemli nedeninin, kalp krizi sonrası vücuduna takılan defibrilatör olduğunu söylerken, "Eğer defibrilatör çıkarılırsa, patolojik olarak bir problem teşkil etmeyeceği kesinleşir ve Inter için yeniden forma giyebilir. Defibrilatör vücudunda kalmaya devam ettiği sürece Serie A'da oynayamaz. Bu konularda kurallar çok katı" ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN DEĞİL, FEDERASYONUN TETKİKLERİ GEÇERLİ

İtalyan basını da benzer bir defibrilatöre sahip olan Ajaxlı Daley Blind'in futbol hayatına devam ettiğini ancak İtalya'da bu tarz sağlık sorunlarında kulüplerin değil, federasyonun yaptığı tetkiklerin geçerli olduğunu ancak tespit edilemeyen bazı kalp sorunları nedeniyle futbolcuların hayatlarını kaybettiklerini aktardı.

DE VRIJ: ZAMANA İHTİYACI VAR

Inter forması giyen Hollandalı stoper Stefan de Vrij, Danimarkalı oyuncunun futbol için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rahatsızlığı sonrası Eriksen'le görüştüğünü söyleyen De Vrij, "Çok uzun zamandır onu düşünüyorum. Konuştuktan sonra onu bir daha rahatsız etmedim çünkü çok sayıda mesaj aldığını düşünüyorum. Zindeliğini kazanması için zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ESKİ DOKTORU AÇIKLAMIŞTI: FUTBOLA DÖNMESİ ÇOK ZOR

29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in rahatsızlığından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değinmişti.

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" demişti.

"İNGİLTERE'DE İZİN VERMEZDİK"

Sharma, Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, "Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullanmıştı.

KARDİYALOG SCOTT MURRAY: İTALYA BU KONUYU YASALAŞTIRDI

Bir başka uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray ise İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yapmıştı.

Murray, "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek. İtalyanlar, bir sporcunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluştuğuna kanaat getirirse, yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler" diyerek Danimarkalı futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin zorluğuna değinmişti.