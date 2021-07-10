Son Dakika: EURO 2020'de tarihi final öncesi İtalya'da Emenike vakası! Tesislerde unutuluyordu...

Spor Arena Detay - EURO 2020 finalinde Wembley'de İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya, tarihi mücadele öncesinde inanılmaz bir unutkanlığa imza atıyordu.

İngiltere karşılaşmasına Floransa'da bulunan İtalya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde hazırlanan İtalya milli takım kafilesi, Londra seyahati için yola çıkarken takım otobüsünde bir kişinin olmadığını fark etti.

Coverciano Tesisleri'nden havalimanına hareket eden takım otobüsünde yardımcı antrenör Gianluca Vialli'nin olmadığı son anda fark edildi. Gianluca Vialli böylece İngiltere maçı öncesinde İtalya'da unutulmaktan son anda kurtuldu.

AKILLARA HUMMELS VE EMENIKE GELDİ

İtalya milli takım yardımcı antrenörü Gianluca Vialli'nin az kalsın tesislerde unutuluyor olması, akıllara Fenerbahçe ve Karabükspor'un eski futbolcusu Emmanuel Emenike ile Borussia Dortmund forması giyen Mats Hummels'in başına gelenleri getirdi.

HUMMELS'İ STADYUMDA UNUTTULAR

Borussia Dortmund, 20 Mart tarihinde deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından takım kaptanları arasında yer alan Mats Hummels'i statta unutmuştu.

Mats Hummels'in müsabakanın ardından statta unutulduğu ve tecrübeli ismin daha sonra kulüp çalışanları tarafından minibüsle alındığı ortaya çıkmıştı.

Mats Hummels'in maç sonu Köln futbolcularıyla sohbet ettiği ve otobüsü bu yüzden kaçırdığı belirtilirken takımdan kimsenin Mats Hummels'in yokluğunu hissetmemesi de şaşırttı.

EMENIKE OTOBÜSÜ KOŞARAK YAKALAMIŞTI

Emmanuel Emenike, 2011 yılında Karabükspor forması giyerken Sivasspor maçı sonrası stadyumda unutulmuştu. Durumu çabuk fark eden Nijeryalı futbolcu, ardından koşarak takım otobüsünü yakalamaya çalışmıştı.

Emenike'nin otobüse koşmasını gören çevredeki insanların uyarısıyla Karabükspor otobüsü durmuş ve Emenike takım otobüsüne binebilmişti.