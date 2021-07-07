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GeriFutbol Son dakika: EURO 2020'de İtalya - İspanya maçına damga vurdu! Chiellini'nin Alba'ya yaptığı hareketin nedeni...
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: EURO 2020'de İtalya - İspanya maçına damga vurdu! Chiellini'nin Alba'ya yaptığı hareketin nedeni...

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Son dakika: EURO 2020'de İtalya - İspanya maçına damga vurdu! Chiellini'nin Alba'ya yaptığı hareketin nedeni...

Son dakika haberi... EURO 2020'de finale çıkarak önemli bir başarı elde eden İtalya'da kaptan Chiellini'nin penaltılar için yapılan yazı-tura atışındaki tavırları geceye damga vurmayı başardı. İspanya kaptanı Jordi Alba'ya sık sık takılan ve şakayla karışık fiziksel müdahalede bulunan İtalyan savunmacının bu hareketleri psikolojik üstünlük olarak yorumlanırken, İspanyolların tepkisini çekti.

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  • Giorgio Chiellini ve Jordi Alba arasında penaltı öncesi yaşananlar...
  • Giorgio Chiellini ve Jordi Alba arasında penaltı öncesi yaşananlar...
  • Giorgio Chiellini ve Jordi Alba arasında penaltı öncesi yaşananlar...
  • Giorgio Chiellini ve Jordi Alba arasında penaltı öncesi yaşananlar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena Detay - Normal süresi 1-1 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 4-2 yenerek EURO 2020'de finale yükselen İtalya'da büyük bir sevinç yaşanırken, İtalyan halkı finali sokaklara çıkarak kutladılar.

EURO 2012'den sonra bir kez daha finale çıkan İtalyanlar, İspanya'dan EURO 2012 finalinin rövanşını alırken, mücadele penaltılara gitmeden önce yapılan yazı-tura atışı karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri olarak futbolseverlerin karşısına çıktı.

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İspanya kaptanı Jordi Alba ile top ve kaleyi seçmek için yazı-tura atışına gelen İtalya kaptanı Chiellini, eğlenceli tavırlarıyla rakibini şaşkına çevirdi. Hakem Felix Brych, ilk atışa yapılan itiraz sonrası para atışını tekrarlarken, bu esnada Chiellini rakibi Alba'ya takıldı.

Son dakika: EURO 2020de İtalya - İspanya maçına damga vurdu Chiellininin Albaya yaptığı hareketin nedeni...

ŞAKAYLA KARIŞIK YUMRUK

Atış sırasında sürekli kahkaha atan Chiellini, Alba'ya şakayla karışık yumruk atar gibi bir temasta da bulundu. Para atıldıktan sonra iki oyuncu da farklı kaleleri tercih ettiklerini söylerken, kazanan Chiellini oldu ve penaltılar İtalyan taraftarların fazla olduğu kale arkasına doğru atıldı.

Son dakika: EURO 2020de İtalya - İspanya maçına damga vurdu Chiellininin Albaya yaptığı hareketin nedeni...

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Para atışını kazandığı için büyük sevinç yaşayan ve Alba'ya takılmayı devam ettiren Chiellini, rakibini kucaklayarak takım arkadaşlarının yanına gitti. Alba İtalyan savunmacının bu hareketlerini şoke olmuş bir şekilde takip etti.

İSPANYOLLAR TEPKİLİ

Uzmanlar, tüm dünyanın şaşkın gözlerle izlediği bu hareketin Chiellini tarafından Alba'ya psikolojik üstünlük kurmak için yaptığını söylerken, İspanyol medyası 36 yaşındaki İtalyan stopere hareketleri nedeniyle tepki gösterdi.

Son dakika: EURO 2020de İtalya - İspanya maçına damga vurdu Chiellininin Albaya yaptığı hareketin nedeni...

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programının sunucusu Josep Pedrerol, Chiellini'nin bu hareketleri Alba'yı küçük düşürmek için yaptığını iddia etti ve "Onun akıl oyunları, açıkçası penaltılarda istenen etkiyi yarattı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: EURO 2020de İtalya - İspanya maçına damga vurdu Chiellininin Albaya yaptığı hareketin nedeni...

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON MAÇ

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968'te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000'de Fransa'ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012'de ise İspanyaya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.

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BONUCCI İÇİN FİNAL AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 finalinin ardından 2'nci kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17'nci kez giyerek Gianluigi Buffon'u yakaladı.

34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon'u geride bırakarak İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

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