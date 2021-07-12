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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalinde zaman makinesi gibi fotoğraf! Bukayo Saka dünyaya geldiğinde Giorgio Chiellini...

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Son Dakika: EURO 2020'de İtalya - İngiltere finalinde zaman makinesi gibi fotoğraf! Bukayo Saka dünyaya geldiğinde Giorgio Chiellini...

EURO 2020'de İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde mağlup ederek 53 yıl sonra zafere ulaştığı geceye Giorgio Chiellini ile Bukayo Saka arasında yaşanan ikili mücadele damga vurdu.

Spor Arena Detay - EURO 2020'de İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde mağlup ederek 53 yıl sonra zafere ulaştığı geceye damga vuran anlardan biri Giorgio Chiellini ile Bukayo Saka arasında yaşandı.

İngiltere forması giyen 19 yaşındaki Bukayo Saka'nın sağ kanatta geliştirdiği pozisyonda 36 yaşındaki İtalyan oyuncu, rakibinin formasına asılarak yere düşürdü. Bu pozisyon sonrasında Chiellini sarı kart gördü.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Geceye damga vuran pozisyon sonrasında iki oyuncu arasındaki yaş farkı gündeme geldi. 36 yaşındaki Giorgio Chiellini ile 19 yaşındaki Bukayo Saka arasında 17 yaş fark bulunuyor.

Giorgio Chiellini, 2000-2001 sezonunda Livorno'da ilk profesyonel maçına çıkarken, Bukayo Saka ise 2001'in Eylül ayında dünyaya geldi.

Son Dakika: EURO 2020de İtalya - İngiltere finalinde zaman makinesi gibi fotoğraf Bukayo Saka dünyaya geldiğinde Giorgio Chiellini...

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