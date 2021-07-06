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EURO2020
Haber Giriş: 06.07.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarla deviren İtalya ilk finalist oldu!

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Son Dakika: EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarla deviren İtalya ilk finalist oldu!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde İtalya-İspanya maçının normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya, ilk finalist oldu.

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  • İtalya - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İtalya - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İtalya - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İtalya - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
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Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Almanya'dan Felix Brych düdük çalarken müsabakayı penaltı atışlarında kazanan İtalya adını finale yazdırdı.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünde iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Müsabakada dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Federico Chiesa, ceza sahası içinden iyi bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve İtalya'yı İspanya karşısında 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: EURO 2020de İspanyayı penaltılarla deviren İtalya ilk finalist oldu

Maçın kalan bölümlerinde iki takım da gol bulmak adına atak yapsa da golü bulan taraf İspanya oldu.

Mücadelenin 80. dakikasında Alvaro Morata, İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın sağından topu filelerle buluşturdu: 1-1. 

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken 15'er dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Son Dakika: EURO 2020de İspanyayı penaltılarla deviren İtalya ilk finalist oldu

Seri penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya, finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya'nın finaldeki rakibi, İngiltere-Danimarka eşleşmesinin galibi olacak.

11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers'e yönetecek.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Insigne, Chiesa, Immobile.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Olmo, Torres, Oyarzabal.

 

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