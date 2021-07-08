Son dakika: EURO 2020'de İngiltere-Danimarka maçında penaltı kararı dışında bir skandal daha! İkinci top...

Spor Arena - EURO 2020'nin yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanan mücadeleye İngiltere'nin uzatmalarda kazandığı penaltı damga vurdu. Karşılaşmanın 102. dakikasında sağdan ceza alanına giren Sterling yerde kaldı ve hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi. Danimarkalı oyuncular uzun süre karara itiraz etti ancak VAR pozisyona müdahale etmedi ve penaltı kararı değişmedi.

SCHMEICHEL KURTARDI, KANE BOŞ KALEYE TAMAMLADI

Penaltıda topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunu Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı ancak dönen topu takip eden Harry Kane, topu boş kaleye gönderip takımını 2-1 öne geçirdi. İngiltere bu golün verdiği avantajı uzatmaların sonuna kadar koruyarak adını finale yazdırdı.

ARSENE WENGER: 'PENALTI YOK'

FIFA Futbol Gelişim Direktörlüğü görevi yürüten Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, pozisyonla ilgili "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemediğini anlamadım" şeklinde yorum yaptı.

DANİMARKA'DAN PENALTI İSYANI

Mücadele sonrası Danimarka cephesinde penaltı kararıyla ilgili tepki vardı. Teknik direktör Kasper Hjulmand; "Sterling'in topla buluştuğu anda bir penaltı, bir temas göremedim. Penaltı değildi. Bunun hayal kırıklığını yaşıyorun çünkü oyuncularımız buraya gelmek çok çalıştı." dedi.

"DANİMARKA'YA OLSA ÇALINMAZDI"

Mücadele sonrası TRT Spor ekranlarında maçı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci ise pozisyonla ilgili; "Danimarka lehine olsa bu penaltı çalınmazdı" dedi.

GARY NEVILLE: "ASLA PENALTI DEĞİL AMA..."

Sky Sports'ta yorumculuk yapan eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville, pozisyonla ilgili; "Asla penaltı değil ama dürüst olmak gerekirse umurumda da değil." ifadelerini kullandı.

SCHMEICHEL'IN GÖZÜNE LAZER TUTULMUŞ

Harry Kane'in penaltı kullandığı sırada Wembley'de bulunan İngiliz taraftarların Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tuttuğu tespit edildi. İkinci uzatma devresinde Danimarkalı futbolcular, Hollandalı hakeme tribünden kendilerine lazer tutulduğu yönünde bilgi vermiş, hakem de bunu kenardaki 4. hakeme ve görevlilere iletmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.



Televizyon görüntüleri, penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğunu göstermişti.

PENALTI POZİSYONU ÖNCESİ 'İKİNCİ TOP' SKANDALI

Maçın sıcaklığıyla canlı yayın esnasında görülmeyen bir başka skandal daha ortaya çıktı. Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı.

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin ikinci topun oyun alanında olduğunu edip oyunu durdurması gerekiyordu. Hem bunu yapmayan hem de tartışmalı şekilde penaltı noktasını gösteren Hollandalı hakem maçtan sonra çok tartışıldı.