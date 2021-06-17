Son Dakika: EURO 2020'de Galler maçı sonrası Nihat Kahveci'den flaş eleştiri! "Yanındakine bağırmadı bile..."

TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takımımızın Galler'e EURO 2020'de 2-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

Bu maçta ne konuşabiliriz ki! İtalya maçında kabus gördük, bu maç yine aynısı oldu. Yeniliriz ama iki maçtır performansımız inanılmaz! Bizim Çocuklar derken bile içimizde sevgi kabarcıkları oluşuyor, böyle yenilmek olamaz. İnanamıyorum, inanmak da istemiyorum. Bu futbolla İsviçre maçını kazansak ne olur? Birçok şeyi kapatamayız. Buraya gelirken çok başka düşüncelerle geldik ama iki çok kötü maç çıkardık. İnanılır gibi değil.

Bu takıma tecrübesiz diyemeyiz. Çünkü biz hep, genç ve tecrübeli takımız dedik. Hakan, Burak, EURO 2016'da vardı. Çağlar, Ozan, Merih, Yusuf gibi isimlere tecrübesiz diyebilir miyiz? Avrupa'da her hafta üst düzey maçlarda oynuyorlar. Son iki maçta futbolcularımız üstlerine düşen görevi yaptılar mı? %100 yapamadılar. Her türlü kötüydüler. Oyuncuları hep övdük, onlarla hala gurur duyuyoruz ama kötüydüler.

Beni korkutan şey, Hollanda, Almanya, Norveç maları oynadık ve bütün dünya bizden bahsetti. 'Türkler geliyor' diye konuştular. İspanya'dan, İtalya'dan arkadaşlar aradılar, 'Güzel takımınız var, geliyorlar' dediler. Biz iki maçta bunu sildik. Bu turnuvadan sonra maçlarımızı bile izleyemebilirler, beni bu üzüyor.

Turnuva başlamadan 24 takımı yazarken, başarılı olma ihtimali yüksek 12 takım arasına kendimizi yazardık. Ancak kaç tane maç izledik, en kötüsü biziz! Finlandiya sağ kanadı hiç kullanmadan, 3 puan aldı! Macaristan, Portekiz maçında 80 dakika gol yemedi. İlk dakikayı da son dakikayı da kötü oynuyoruz. Sadece Şenol Hoca'nın kadro seçimleriyle alakalı değil bu.

Kampın başladığı ilk günden, bugüne kadar ne yaptınız da bu kadar kötü performans gösterdiniz? Ne yaptınız? Bu tip turnuvaları biz de oynadık. Biz de aynı şeyleri yaşadık. Ancak bu kadar kötü oyun, yanındakiyle konuşmayan futbolcular... Böyle bir şey olmadı. Burak Yılmaz yanındakileri bağırmadı bile. Hepsi böyleydi.