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EURO2020
Haber Giriş: 13.06.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a kritik maç!

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Son dakika: EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a kritik maç!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.

Son dakika: EURO 2020de Cüneyt Çakıra kritik maç

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