Son Dakika: EURO 2020 öncesi Milli Takım kadrosundan hangi 4 futbolcu çıkarılmalı? Şenol Güneş bu akşam açıklayacak...

A Milli Takım, Gine ile oynadığı hazırlık maçının ardından 2 Haziran'da Almanya'ya geçecek. Kamp bitimi ile birlikte Euro 2020 için 26 kişilik kadro belli olacak. Mevcut kadrodan 4 oyuncu Euro 2020 kadrosunda yer alamayacak.

Euro 2020 hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik kadro ile kampı başlatmıştı. Bu akşam (1 Haziran) 30 kişilik mevcut kadro 26 kişiye inecek. Avrupa Şampiyonası için mevcut aday kadrodan 4 oyuncu ayrılacak. Azerbaycan ve Gine maçları ile birlikte kadroda ayrılması muhtemel isimler konuşulmaya başladı...

Sende Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosundan hangi oyuncuları çıkarmalı? Instagram paylaşımımızdaki anketimizi katılarak görüşünüzü bildirebilirsiniz...

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