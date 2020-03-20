Haber Giriş: 20.03.2020 - 18:57,
Son Dakika | EURO 2020 için yeni karar: "Adı değişmeyecek"
UEFA, turnuvanın 2021'de yapılacak olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nın yine EURO 2020 olarak düzenleneceğini duyurdu.
UEFA, daha önce erteleme kararı aldığı EURO 2020 için yeni bir açıklama yaptı.
Turnuvanın 2021'de yapılacak olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'nın yine EURO 2020 olarak düzenleneceği duyuruldu.
EURO 2020, 11 Haziran 2021-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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