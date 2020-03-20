MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | EURO 2020 için bir açıklama daha! "Özür dileriz"
GeriFutbol Son Dakika | EURO 2020 için bir açıklama daha! "Özür dileriz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 18:57,Son Güncelleme:/

Son Dakika | EURO 2020 için bir açıklama daha! "Özür dileriz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | EURO 2020 için bir açıklama daha! "Özür dileriz"
Abone Olgoogle-news

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." denildi.

Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020

olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle