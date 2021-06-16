Son dakika EURO 2020 haberi! Türkiye-Galler maçında saha karıştı! 2 kişi Burak Yılmaz'ı itti ve...

A Milli Futbol Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği EURO 2020 A Grubu ikinci maçının son dakikalarında sahada gerginlik yaşandı.

Kaptan Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde bir pozisyon esnasında topa vurmak isterken rakibine müdahalede bulundu ve hakem Galler lehine faul kararı verdi. Pozisyonun ardından yere düşen Gallerli futbolcunun yanına giden Burak Yılmaz'ı, diğer 2 Gallerli futbolcu itince saha bir anda karıştı.

Başta Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci olmak üzere milli futbolcular, Gallerli oyuncularla sert tartışmalar yaşadı. Fiziki müdahalelerin de yaşanması sonrası araya giren diğer futbolcular ortamı sakinleştirdi.

Gerginliği ardından hakem Artur Dias, milli takımımızdan Burak Yılmaz ile Galler'den Chris Mepham ve Ben Davies'e sarı kart gösterdi.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...