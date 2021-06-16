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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

Son dakika EURO 2020 haberi! Türkiye-Galler maçında saha karıştı! 2 kişi Burak Yılmaz'ı itti ve...

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Son dakika EURO 2020 haberi! Türkiye-Galler maçında saha karıştı! 2 kişi Burak Yılmaz'ı itti ve...

EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, aldığı 2-0'lık yenilgiyle üst tur şansını zora sokarken, mücadelenin son anlarında saha bir anda karıştı ve iki takım oyuncuları sert tartışmalar yaşadı.

A Milli Futbol Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği EURO 2020 A Grubu ikinci maçının son dakikalarında sahada gerginlik yaşandı.

Son dakika EURO 2020 haberi Türkiye-Galler maçında saha karıştı 2 kişi Burak Yılmazı itti ve...

Kaptan Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde bir pozisyon esnasında topa vurmak isterken rakibine müdahalede bulundu ve hakem Galler lehine faul kararı verdi. Pozisyonun ardından yere düşen Gallerli futbolcunun yanına giden Burak Yılmaz'ı, diğer 2 Gallerli futbolcu itince saha bir anda karıştı.

Son dakika EURO 2020 haberi Türkiye-Galler maçında saha karıştı 2 kişi Burak Yılmazı itti ve...

Başta Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci olmak üzere milli futbolcular, Gallerli oyuncularla sert tartışmalar yaşadı. Fiziki müdahalelerin de yaşanması sonrası araya giren diğer futbolcular ortamı sakinleştirdi.

Son dakika EURO 2020 haberi Türkiye-Galler maçında saha karıştı 2 kişi Burak Yılmazı itti ve...

Gerginliği ardından hakem Artur Dias, milli takımımızdan Burak Yılmaz ile Galler'den Chris Mepham ve Ben Davies'e sarı kart gösterdi.

Son dakika EURO 2020 haberi Türkiye-Galler maçında saha karıştı 2 kişi Burak Yılmazı itti ve...

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