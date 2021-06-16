Son dakika EURO 2020 Haberi! EURO 2020'de Türkiye - Galler maçının tüm heyecanı Spor Arena'da!

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya karşı istenen başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı, ikinci mücadelede Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi Banu Yelkovan ve muhabirimiz Ali Naci Küçük, yorumlarıyla Spor Arena'da olacak. Bakü'den tüm gelişmeler, maç öncesi analizler ve yorumlarla Banu Yelkovan ve Ali Naci Küçük, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde Spor Arena'da olacak.

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