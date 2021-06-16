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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Son dakika EURO 2020 Haberi! EURO 2020'de Türkiye - Galler maçının tüm heyecanı Spor Arena'da!

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EURO 2020'ye şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki ikinci maçında Galler ile Bakü'de karşı karşıya geliyor. Önemli mücadele öncesi birbirinden değerli konuklar, Bakü'den canlı bağlantılılar Spor Arena'da olacak.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya karşı istenen başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı, ikinci mücadelede Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi Banu Yelkovan ve muhabirimiz Ali Naci Küçük, yorumlarıyla Spor Arena'da olacak. Bakü'den tüm gelişmeler, maç öncesi analizler ve yorumlarla Banu Yelkovan ve Ali Naci Küçük, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde Spor Arena'da olacak.

SPOR ARENA CANLI YAYININI İZLEMEK TIKLAYIN

Son dakika EURO 2020 Haberi EURO 2020de Türkiye - Galler maçının tüm heyecanı Spor Arenada

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