Son Dakika: EURO 2020 finalinden önceki olaylarda korkunç gerçek! Harry Maguire'ın babası ölümden döndü...

Spor Arena Dış Haber - İngiltere'nin tarihi Wembley Stadı'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanan EURO 2020 finalinde bazı taraftarlar stat kapılarını zorlamış ve turnikeleri kırarak stat içine girmişti.

Büyük kargaşanın yaşandığı ve bazı taraftarların yaralandığı olaylar sırasında İngiltere Milli Takımı'nın başarılı oyuncusunun babası da yaralananlar arasındaydı.

Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire'ın 56 yaşındaki babası Alan Maguire, oğlunu desteklemek adına final maçı için Wembley Stadı'na geldi. Taraftarların kırmaya çalıştığı kapının yanındaki kapıdan stada giriş yapmaya çalışan Alan Maguire, oğlu Harry'nin menajeri Kenneth Shepherd ile bir anda yaşanan kaosun içerisinde kaldı.

KABURGALARI KIRILDI, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Biletsiz taraftarların oluşturduğu izdiham nedeniyle yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren baba Maguire, güvenlik görevlilerinin olayları güçlükle yatıştırması sonrası kendisini kurtarmayı başardı. Alan Maguire'ın olaylar esnasında kaburgalarının kırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

"KAPILAR AÇILMASAYDI İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ"

İzdihama tanık olan bir taraftar, yaşananları İngiliz The Sun Gazetesi'ne anlattı.

"Daha önce böyle bir şey görmedim" diyen taraftar, "Eğer kapılar açılmasaydı ve kaos büyüseydi insanlar kolayca ölebilirdi. İngiltere'yi pek çok kez takip ettim ve Harry'nın babasının en kötü durumlardan birine denk geldiğini fark ettim" dedi.

Olaylar başladığı esnada kapıları zorlayan taraftarlara bağırdığını söyleyen tanık taraftar, "Kapılar açılır açılmaz insanların hepsi üst üste düştü ve Harry'nin babası en altta kaldı. İçeri girmeye çalışan holiganlara doğru bağırdım ve 'Geri çekilin sizi aptallar' dedim ama gelmeye devam ettiler ve finali izlemek için para ödeyen, masum insanlar ezildi. Wembley'in maç izlemek için en iyi ve güvenilir yer olması gerekirken gördüklerime hala inanamıyorum. Bu konuda hızlıca aksiyon alınmalı" ifadelerini kullandı.

HARRY MAGUIRE: BABAM SARSILDI

Harry Maguire ise, normalde babasının her maça iki torunuyla birlikte geldiğini ancak finalde kızlarının babasının yanında olmadığını belirtirken, "Yaşadığı olay korkunçtu. Onu sarstığı kesin" diye konuştu.

TURNİKELERE KADAR BİLET KONTROLÜ YAPILMAMIŞTI

İtalya ile İngiltere arasında oynanan EURO 2020 finali öncesinde bazı gruplar arasında arbede yaşanmıştı. Trafalgar Meydanı'nda, Covid-19 önlemlerinin hiçe sayıldığı olaylarda İtalyan ve İngiliz taraftarlar arasında sert kavgalar yaşanmış ve güvenlik güçleri olayları güçlükle önlemişti.

Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavganın etkisi bitmeden, bu kez de Wembley Stadı'nın turnikelerinde güvenlik krizi yaşanmıştı.

Wembley'de 60 bin kişinin yer alacağı tarihi finali izlemek için stat kapılarına gelen bazı İngiliz taraftarlar, turnikeleri zorlamış ve bazılarını kırarak stada girmeyi başarmıştı.

Taraftarların kapıya kadar gelmelerinin nedeninin ise, stat turnikelerine kadar hiçbir taraftara bilet kontrolü yapılmaması olarak belirtilmişti.

YETKİLİLER OLAYLARI YALANLAMIŞTI

Yaşanan bu anlar bazı taraftarların kameralarına yansırken, olayla ilgili Wembley Stadı yetkililerinden açıklama gelmişti.

Taraftarların kapıları zorlayıp içeri girdiklerine dair iddiaları yalanlayan yetkililer, "Güvenlik bariyerini aşarak stada biletsiz giren kimse yok. Polisin desteğiyle yaşanan olaylar kontrol altına alındı" ifadelerini kullanmışlardı.