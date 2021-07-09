Son dakika: EURO 2020 finali öncesi İngiltere ile İtalya arasında seyahat krizi! Bakan uyardı...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'nin finalinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelecek. 11 Haziran Pazar günü saat 22:00'da başlayacak maç, Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

FİNALİN KAPASİTESİ 60 BİN! 9 BİNİ İTALYAN

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finali oynayacak olan İngiltere'de taraftarlar, hükümetin 90 bin kişilik Wembley'deki kısıtlamalı kapasiteyi arttırmasını istiyor. Bununla ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü, kapasite artış planlarının olmadığını, finalin 60 bin kapasiteyle oynanacağını söyledi. Final maçında 9 bin İtalyanın stadyumdan takip etmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'NİN 7 MAÇININ 6'SI WEMBLEY'DE

11 Avrupa şehrinin ev sahipliğinde oynanan EURO 2020'de İngiltere, final dahil oynadığı 7 maçın 6'sını evinde, Wembley'de oynamış olacak. İngiltere, gruptaki 3 maçını, son 16 turu maçını, yarı final ve final maçını Wembley'de oynamış olacak. İngilizler yalnızca çeyrek final maçını Roma'da oynadı.

İTALYA 7 MAÇIN 3'ÜNÜ ROMA'DA OYNADI

Finalde Wembley'de İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya ise turnuva sonunda çıktığı 7 maçın 3'ünü evinde oynamış olacak. Mancini'nin takımı gruptaki üç maç sonrasında son 16 turu ve yarı finalde Wembley'de, çeyrek finalde ise Allianz Arena'da maça çıkmıştı.

FİNAL ÖNCESİ SEYAHAT KRİZİ

Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda 60 bin kapasiteyle sınırlı oynanacak final maçı öncesi İngiltere ile İtalya arasında seyahat krizi yaşanıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İtalya'dan maça gelmek için harekete geçen taraftarlar gelmemeleri yönünde uyardı.

Basın toplantısında İtalyan taraftarların maça gelip gelmeyecekleriyle ilgili soruya Shapps; "Cevap çok basit, gelmesinler. Sadece futbol için geldikleri tespit edillirse ülkeye giriş izni verilmeyecek." yanıtı verdi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın bu açıklamasının ardından İtalya'da İngiltere'ye yapılması planlanan çok sayıda özel ve tarifeli uçağın uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

İNGİLTERE'NİN 10 GÜN KARANTİNA KURALI VAR

Bilindiği gibi İngiltere, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'dan ülkeye gelecek olanlara 10 günlük karantina uyguluyor.

İNGİLTERE FİNALE NASIL GELDİ?

Turnuvaya Hırvatistan, Çekya ve İskoçya'nın olduğu D Grubu'nda başlayan İngiltere, ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2020'ye başladı. İkinci maçında İskoçya ile 0-0 berabere kalan İngilizler, grubun son maçında Çejya'yı 1-0 yenerek grubu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Almanya ile karşılaşan İngiltere, Sterling ve Harry Kane'in golleriyle rakibini evine gönderdi. Çeyrek finalde Ukrayna ile eşleşen İngilizler, bu maçı da 4-0 gibi farklı bir skorla kazanıp yarı finale yükseldi. Yarı finalde turnuvanın sürpriz takımı Danimarka ile mücadele eden İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda kazandığı tartışmalı penaltı ile 2-1 galip bitirdi ve finale yükseldi. İngiltere çıktığı 6 maçta yalnızca 1 gol yedi.

TARTIŞMALI PENALTI VE İKİNCİ TOP SKANDALI

İngiltere'nin Danimarka maçında kazandığı penaltı büyük tartışmalara sebebiyet verdi. Sterling'in ceza alanında yerde kalmasına penaltı noktasını gösteren Hollandalı hakem Danny Makkelie, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası kararını değiştirmedi. Çoğu otorite tarafından penaltı olmadığı yönünde yorum yapılan pozisyonun öncesinde ise oyun alanında ikinci bir top olduğu ve Sterling'in ikinci topun yanından geçerek ceza alanı içerisine girdiği görüldü. Bu da bir diğer skandal olarak çok konuşuldu. Hakemin ikinci top sebebiyle oyunu durdurması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

İTALYA FİNALE NASIL GELDİ?

Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İsviçre ve Galler ile mücadele eden İtalya, turnuvanın açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. İkinci maçta İsviçre'yti de 3-0 ile geçen İtalyanlar, grubun son maçında Galler'i 1-0 yenerek grubu 9 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Avusturya ile eşleşen İtalya, normal süresi 0-0 sona eren maçı uzatmalarda gelen gollerle 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde FIFA sıralamasında zirvede yer alan ve turnuvanın favorilerinden olan Belçika ile karşılaşan İtalya, ilk yarıda gelen gollerle maçı 2-1 galip tamamladı. Yarı finalde İspanya ile eşleşen İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayıp finale yükseldi. İtalya, turnuva öncesi var olan yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

FİNALE YİNE HOLLANDALI HAKEM

İtalya ile İngiltere'nin karşılaşacağı EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. İngiltere'nin yarı finaldeki Danimarka maçını da Hollandalı Danny Makkelie yönetmiş ve tartışmalı penaltı kararına imza atmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi. Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak. UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.