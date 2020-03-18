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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu...

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Son dakika: Espanyol'da Corona virüsü depremi! 6 oyuncu...
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İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcu ve teknik ekipten bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Espanyolda Corona virüsü depremi 6 oyuncu...

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