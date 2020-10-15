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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Son dakika | Eskişehirspor'da koronavirüs alarmı! 1 futbolcu pozitif...

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Son dakika | Eskişehirspor'da koronavirüs alarmı! 1 futbolcu pozitif...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid 19 testi uygulanırken, bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.

 

Son dakika | Eskişehirsporda koronavirüs alarmı 1 futbolcu pozitif...

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