Son dakika: Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı!

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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