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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı!

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Son dakika: Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da teknik direktör Cengiz Seçsev ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Son dakika: Eskişehirsporda Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı

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