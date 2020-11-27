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GeriFutbol Son dakika | Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...
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Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...

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Son dakika | Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan Korona virüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin korona virüse yakalandığı açıklandı.

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Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

 

Son dakika | Eskişehirsporda 4 kişinin koronavirüs testi pozitif 3ü futbolcu...

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