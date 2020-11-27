Son dakika | Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan Korona virüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.
Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin korona virüse yakalandığı açıklandı.
Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."
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