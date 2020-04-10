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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı! Ruud Boffin...

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Eskişehirspor, Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığını ve kulübe -6 puan silme ile 2 dönem transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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