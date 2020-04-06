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GeriFutbol Son Dakika: Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Son Dakika: Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

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Son Dakika: Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
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Eskişehirspor, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapamazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Boffin'e 430 bin Euro ve oluşan faiz oranının ödenmesi gerekiyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Eskişehirspora -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

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