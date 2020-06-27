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Haber Giriş: 27.06.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü!

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Son Dakika | Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü!
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Eskişehirspor, 2-0 öne geçtiği TFF 1. Lig 30. hafta maçında Altay ile 2-2 berabere kaldı ve TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'de oynanan maçta Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un ligin bitimine 4 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Eskişehirspor'un golleri 53. dakikada Mehmet Özcan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'ın golleri ise 85. dakikada Kerim Avcı ve 86. dakikada Yaser'den geldi.

Son Dakika | Eskişehirspor TFF 2. Lige düştü

1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun seneler Süper Lig'de mücadele etti. Daha sonra 1981-1982 sezonunda bir alt lige düşen Eskişehirspor, 1988-1989 sezonuna kadar TFF 2. Lig'de boy gösterdi. Söz konusu sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takım, sezon sonunda bir alt kümeye düştü.

TFF 1. Lig'de 1994-1995 sezonuna kadar mücadele eden Eskişehir temsilcisi, 1995-1996'da boy gösterdiği Süper Lig'e aynı dönemde veda etti. 1999-2000, 2000-2001 sezonlarında TFF 1. Lig'de kenti temsil eden Eskişehirspor, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006'yı ise TFF 2. Lig'de geçirdi.

2006-2007 sezonunda bir üst lig olan TFF 1. Lig'e mücadele eden siyah-kırmızılı ekip, 2007-2008'de de bu ligde boy gösterdi. Eskişehirspor, 2008-2009 sezonundan itibaren ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Eskişehir temsilcisinin 8 sezonluk Süper Lig macerası 2015-2016'da ligi 30 puanla 17. sırada tamamlamasıyla sona erdi.

Siyah-kırmızılı ekip 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019'yı TFF 1. Lig'de tamamladı.

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