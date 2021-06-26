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GeriFutbol Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti

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Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti

Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.

Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti

Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti

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