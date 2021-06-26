Son dakika: Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.



Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.



Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

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