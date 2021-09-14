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GeriFutbol Son Dakika: Eski Malatyasporlu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti, Eric Cantona'yı hatırlattı
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Haber Giriş: 14.09.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Eski Malatyasporlu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti, Eric Cantona'yı hatırlattı

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Son Dakika: Eski Malatyasporlu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti, Eric Cantona'yı hatırlattı

Fransa'da dün gece oynanan Le Havre - Toulouse karşılaşmasına eski Yeni Malatyasporlu futbolcu Khalid Boutaib'in kavgası damga vurdu. Oyundan çıkarken tribünde kendisine sitem eden taraftarla göz göze gelen Boutaib, sahalarda ender görülen bir olayın baş sorumlusu oldu.

Fransa 2. Ligi'ndeki Le Havre - Toulouse karşılaşması 1-1 sona ererken maça damga vuran isim Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Khalid Boutaib oldu.

1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında ne bir gol fırsatından yararlanamayan oyuncu tribünlerin tepkisini çekti.

Altı pas üzerinde müsait durumda buluştuğu topu zayıf bir vuruşla kaleciye nişanlayan Boutaib, daha sonra teknik direktörü Paul Le Guen tarafından kenara alındı. Sahanın uzak tarafından oyun alanı dışına çıkan oyuncu tribünde bir taraftarla göz göze geldi. Taraftarın üzerine yürüyen ve kafa kafaya gelen Boutaib, fiziki müdahalede de bulundu. Bu hareketin ardından oyuncu kırmızı kart gördü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Toulouse futbolcuları ev sahibi ekibin 10 kişi kalması yönünde itirazlarda bulundu ancak maçın hakemi müdahalenin oyuncu değişikliği sonrası yapıldığı yönünde karar verince Le Havre maça 11 kişiyle devam etti.

Hemen ardından skoru 1-1 yapan gol gelince tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Kale arkasındaki bazı taraftarlar saha içine dalarken oyun bir süre daha durdu.

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"CANTONA'YI HATIRLATTI"

Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikeri de o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" şeklinde tasvir etti. Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, yıllar önce Crystal Palace taraftarına maç esnasında uçan tekme atmıştı.

Taraftara attığı tekme nedeniyle 9 ay ceza alan Cantona, ''Attığın o tekme yüzünden pişman mısın?'' sorusuna ''Daha sert vurmalıydım.'' cevabını vermişti.

Son Dakika: Eski Malatyasporlu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti, Eric Cantonayı hatırlattı


Fransız futbol efsanesi, Crystal Palace taraftarına attığı tekme için 9 ay futboldan men cezası almıştı. Hakim karşısına da çıkan Cantona, o anları ise şöyle anlatıyor:

''Basın sürekli peşimdeydi. Kulüp avukatı, basına bir şey söylememi istedi. Basın beni mahvetmişti ve her yerde beni takip ediyorlardı. Yüzlerce gazeteci, sürekli etrafımda bir şeyler söylememi bekliyorlardı. Neden vurdun, ne yapacaksın diye soruyorlardı. Niye basına bir açıklama yapayım ki? Neden? Ben de tamam bir açıklama yapacağım, hepiniz mutlu olacaksınız dedim. Çıkıp 'Martılar, sardalyaların denize atılacağını düşündüğü için trol teknelerini takip eder.' dedim. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Sadece bir şeyler demem gerekiyordu, bir şeyler dememi istiyorlardı. Ben de onlara diyecek bir cevap vermiş oldum.''

 

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