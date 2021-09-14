Son Dakika: Eski Malatyasporlu Khalid Boutaib taraftarla kavga etti, Eric Cantona'yı hatırlattı

Fransa 2. Ligi'ndeki Le Havre - Toulouse karşılaşması 1-1 sona ererken maça damga vuran isim Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Khalid Boutaib oldu.

1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında ne bir gol fırsatından yararlanamayan oyuncu tribünlerin tepkisini çekti.

Altı pas üzerinde müsait durumda buluştuğu topu zayıf bir vuruşla kaleciye nişanlayan Boutaib, daha sonra teknik direktörü Paul Le Guen tarafından kenara alındı. Sahanın uzak tarafından oyun alanı dışına çıkan oyuncu tribünde bir taraftarla göz göze geldi. Taraftarın üzerine yürüyen ve kafa kafaya gelen Boutaib, fiziki müdahalede de bulundu. Bu hareketin ardından oyuncu kırmızı kart gördü.



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)





Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Khalid Boutaib taraftarla kapıştı, Eric Cantona'yı hatırlattı.



- Altı pas üzerinde net fırsatı değerlendiremedi

- Tribünler tepki gösterdi

- Taraftarla kafa kafaya geldi

- Oyundan çıkarken kırmızı kart gördüpic.twitter.com/3csVJHRQVz — Spor Arena (@sporarena) September 14, 2021

Toulouse futbolcuları ev sahibi ekibin 10 kişi kalması yönünde itirazlarda bulundu ancak maçın hakemi müdahalenin oyuncu değişikliği sonrası yapıldığı yönünde karar verince Le Havre maça 11 kişiyle devam etti.

Hemen ardından skoru 1-1 yapan gol gelince tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Kale arkasındaki bazı taraftarlar saha içine dalarken oyun bir süre daha durdu.

"CANTONA'YI HATIRLATTI"



Maçı anlatan yayıncı kuruluş spikeri de o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" şeklinde tasvir etti. Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, yıllar önce Crystal Palace taraftarına maç esnasında uçan tekme atmıştı.

Taraftara attığı tekme nedeniyle 9 ay ceza alan Cantona, ''Attığın o tekme yüzünden pişman mısın?'' sorusuna ''Daha sert vurmalıydım.'' cevabını vermişti.







Fransız futbol efsanesi, Crystal Palace taraftarına attığı tekme için 9 ay futboldan men cezası almıştı. Hakim karşısına da çıkan Cantona, o anları ise şöyle anlatıyor:



''Basın sürekli peşimdeydi. Kulüp avukatı, basına bir şey söylememi istedi. Basın beni mahvetmişti ve her yerde beni takip ediyorlardı. Yüzlerce gazeteci, sürekli etrafımda bir şeyler söylememi bekliyorlardı. Neden vurdun, ne yapacaksın diye soruyorlardı. Niye basına bir açıklama yapayım ki? Neden? Ben de tamam bir açıklama yapacağım, hepiniz mutlu olacaksınız dedim. Çıkıp 'Martılar, sardalyaların denize atılacağını düşündüğü için trol teknelerini takip eder.' dedim. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Sadece bir şeyler demem gerekiyordu, bir şeyler dememi istiyorlardı. Ben de onlara diyecek bir cevap vermiş oldum.''