Son Dakika: Eski hocası Aykın Demir, Ahmet Çalık'ı anlattı! Fenerbahçe maçında Salih Uçan ile o anlar...

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Konyaspor'un formasını terleten milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü. Ahmet Çalık'ın yetişmesinde büyük katkısı olan Gençlerbirliği'nin o dönem alt yapı antrenörü Aykın Demir, açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın 15 yaşında kaptanlık ruhuna sahip biri olarak soyunma odasında arkadaşlarına liderlik yaptığını, A takıma yükselmesinin ardından da geldiği yeri unutmayarak genç yeteneklerin yanında olduğunu anlattı.

Demir, Çalık'ın Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk kez Gençlerbirliği kadrosunda sahada yerini aldığını, o maçta en büyük destekçisinin ise kendisi gibi genç yaşta forma giyen Fenerbahçeli Salih Uçan olduğunu söyledi.

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Alanyaspor scount antrenörü Aykın Demir, "Ahmet Çalık ile 14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. O yaştan itibaren profesyonelliği kafasına koymuştu. Futbola tutkuluydu. Uykusu, dinlenmesi ve antrenmanlarını bir disiplin içinde sürdürüyordu" dedi.

Genç yaşına rağmen Çalık'ın kaptanlık ruhunda olduğunu söyleyen Demir, "Biz antrenörle kendi aramızda genç futbolcuların gelecekleri ile ilgili paylaşımlarda bulunuruz. A takıma hangi futbolcunun yükseleceğini tahmin ederiz. O dönem A takımda birkaç oyuncuya tanınan fırsatı Ahmet'e verilirse o takımın kaptanı bile olur şeklinde bir konuşmamız olmuştu. Onu da sonraki süreçte başardı." ifadelerini kullandı.

"ONLARA GÖZ KULAK OLMASINI İSTERDİM"

"Ahmet Çalık 15 yaşında kaptandı ve o vasfı sonuna kadar hak ediyordu. O dönem takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışı kamplara veya deplasmana gittiğimizde onları Ahmet ile eşleştirir ve aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü Ahmet disiplinli ne zaman yatılması gerektiğini ve ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi. Onlara göz kulak olmasını isterdim ve oda bunu layıkıyla yerine getirirdi. Takım içinde çok sevilirdi. Diyaloğu iyi olan ve adaletli biriydi."

SOYUNMA ODASINDAKİ LİDER

Ahmet Çalık'ın takım arkadaşları tarafından sevildiği ve saygı duyulduğunu söyleyen Demir, şunları aktardı: "Maç öncesi veya devre arasında soyunma odasına girdiğimde kısa konuşur ve Ahmet ile göz göze geldiğimizde sözü ona bırakırdım. Oda arkadaşlarına motive eder ve sahaya öyle çıkardık. Bu takım arkadaşlarının üstündeki etkinliğinin fazla olduğunu gösteriyordu. Ahmet A takıma geçtikten sonrada alt yapıdan elini hiç çekmedi. Onların en büyük destekçisi yine o oldu. Alt yapıda bulunan çocukların eksiklerini giderir onlarla sohbet ederek motive ederdi. Ahmet'ten sonra çalıştırdığımız genç futbolculara özellikle stoperler hep onu örnek gösterdik."

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24 MAÇTA 4 GOL YEDİLER

Coca Cola Akademi Ligi Türkiye şampiyonu takımın kaptanı ve stoperi Çalık'ın olduğunu ve rekor kırıldığını aktaran Demir, "Gençlerbirliği U15 takımın kaptanı ve stoperiydi. Bu takım o dönem Coca Cola Akademi Ligi Türkiye şampiyonu oldu. 24 maçta 4 gol yiyerek bir rekor kırıldı. Türkiye şampiyonluğu onun azmini daha da artırdı. 24 maçta 4 gol yiyerek bir rekor kırdık. Ahmet bu süreçten sonra daha ciddi yaklaşmaya başladı. Bunun ardından 15-16 ve 17 yaş kategorilerinde hep milli takıma seçildi" dedi.

SALİH UÇAN "HEYECANLANMA 1-2 MAÇ SONRA GEÇECEK"

Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği kadrosuna seçilmesi ve Fenerbahçeli Salih Uçan ile aralarında geçen diyalogu anlatan Demir, şunları anlattı:

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"Gençlerbirliği'nde o dönem Fuat Çapa çalıştırıyordu. Fenerbahçe ile maç oynanacaktı. Defansta iki yabancı oyuncunun sakat olması üzerine Fuat Hoca alt yapı antrenörleri ile görüşme gerçekleştirdi. Alt yapı antrenörleri Ahmet Çalık'a şans verilmesi durumunda kendisini mahcup etmeyeceğini görevini layıkıyla yerine getireceğini aktardılar. Bunun üzerine Fenerbahçe maçında sahada oldu. Ben de maçı takip ettim. Fenerbahçeli genç futbolcu Salih Uçan ile maç öncesi diyaloglarının olduğunu gördüm. Salih ile U15 liginde rakip olmuştu ve milli takımdan arkadaşıydı. Fenerbahçe maçında sıfır hatası ile Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamlandı.

ÇAĞIRIP SORDUM

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"Diğer gün antrenman yaparken Ahmet'i yanına çağırarak 'Salih ile ne konuşup gülüştünüz' dedim. Ahmet'te,' Hocam heyecanlı mısın diye sordu. Heyecanlanma 1-2 maç sonra hepsi geçer diyerek bana destek oldu' dedi."

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Çocukluk hayali Galatasaray'a transfer olması ile birlikte Çalık'ın hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Demir, "Alt yapıda bulunan futbolcuların antrenmanlarını izlerken Ahmet geldi ve sohbet etmeye başladık. Galatasaray'a transfer söylentileri başlamıştı. Kasımpaşa, Bursa ve Antalyaspor'da da adı geçiyordu. Bende 'Galatasaray çok büyük takım, göz önünde olan dünyanın takip ettiği bir takımda yapılan bir hata çok büyütebilir ve oynayacağın maç sayısı düşebilir' dedim. O da bana' Hocam ben Galatasaray'ı seviyorum. Bir daha bu teklif gelir mi' o yüzden gideceğim dedi. Gençlerbirliği'ne de para kazandırarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a gittiği dönemde ara ara maçtan sonra arayarak nasıl oynadığı hakkında soru sarararak görüş alışverişi yaptıklarını" söyledi.

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HEPİMİZE GURURU YAŞATTI

Ahmet Çalık'ın milli takıma seçilmesi ile birlikte kendilerinin de gururlandığını aktaran Demir, "Alt yapıdan beraber olduğumu arkadaşımız milli takıma seçildi. Bu onur verici bir durum. Milli takımda Ahmet gol attı çevremdeki insanlar arayarak tebrik etti. Bu kadar mutlu eden başka bir şey yoktur. Emeğinizin karşılığını görmek mutluluk ve gurur verdi" dedi.