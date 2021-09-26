Son Dakika: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin yeni adresi Katar! Kısa süre içerisinde...

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Spor Arena Dış Haber - 2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin yeni takımı netleşiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sadece yarım sezon forma giyen ve sonrasında Fransız ekibi Rennes'e kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, rotasını Katar'a çevirdi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Roma'nın kadrosunda düşünmediği Nzonzi Al Rayyan'a imza atmak için Katar'a gitti. Yıldız futbolcuya babasının eşlik ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı kaydedildi.

Roma ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 32 yaşındaki Nzonzi, İtalyan ekibinin formasını 39 maçta giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.