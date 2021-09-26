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Son Dakika: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin yeni adresi Katar! Kısa süre içerisinde...

#Steven Nzonzi#Al Rayyan#Galatasaray
Son Dakika: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzinin yeni adresi Katar Kısa süre içerisinde...

Son dakika haberi... Jose Mourinho'nun Roma kadrosunda düşünmediği Fransız futbolcu Steven Nzonzi Katar'a transfer oluyor. Başarılı futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Spor Arena Dış Haber - 2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin yeni takımı netleşiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sadece yarım sezon forma giyen ve sonrasında Fransız ekibi Rennes'e kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, rotasını Katar'a çevirdi.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Roma'nın kadrosunda düşünmediği Nzonzi Al Rayyan'a imza atmak için Katar'a gitti. Yıldız futbolcuya babasının eşlik ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı kaydedildi.

Roma ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 32 yaşındaki Nzonzi, İtalyan ekibinin formasını 39 maçta giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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#Steven Nzonzi#Al Rayyan#Galatasaray