Son Güncelleme:
Son dakika: Eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti!
Ülkemizde Konyaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor gibi takımların formalarını giyen, Eskişehirspor'da antrenörlük yapan ve son olarak Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Zafer Karagöz'ün bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Eskişehirspor, Adanaspor, Sakaryaspor gibi kulüplerden 45 yaşında hayatını kaybeden Karagöz için taziye paylaşımları yapıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle