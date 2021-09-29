Son Dakika: Eski futbolcu Fernando Gago skandalla gündemde! Eşi, en yakın arkadaşıyla yakaladı

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Spor Arena Dış Haber - Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz sezon futbol kariyerini noktalayan Arjantinli orta saha Fernando Gago, özel hayatında yaşadığı skandalla gündeme geldi.

Gazeteci Cinthia Fernandez, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında Gago'nun eşi Gisela Dulko'yu en yakın arkadaşıyla aldattığını öne sürdü.

"SADAKATSİZLİĞİ YÜZÜNDEN AYRILDILAR"

Fernandez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gisela, Fernando'yu ve en yakın arkadaşı Veronica Laffitte'yi kendi evinde ve kendi yatağında yakalamış. Kapıyı açıp içeri girdiğinde gördüğü görüntüyle şoka uğramış. On yıl önce evlendiler ve 3 çocukları vardı. Her zaman sakin bir hayatı tercih ettiler ancak Fernando'nun sadakatsizliği yüzünden ayrıldılar. Çünkü Laffitte, Gisela Dulko'nun en yakın arkadaşıydı. Çocukları aynı okulda okuyordu ve Gisela, çocukların okulunu değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Real Madrid dışında Boca Juniors, Roma, Valencia ve Real Betis gibi üst düzey takımların formasını giyen Gago ile Gisela Dulko'nun 8, 6 ve 3 yaşında 3 çocukları bulunuyor.