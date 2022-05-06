Son Dakika: Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi

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Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun haberine göre, kalp krizi geçiren ve aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı.

Martin'in hayati tehlikesinin de bulunduğu ifade diliyor.

Ersen Martin kimdir?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

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2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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00:00 Teaser

00.38 Açılış

01:43 "Metin Olmak..."

04:19 Kendimi Kanatmayı Severim

06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var

09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?

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