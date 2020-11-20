Son Dakika | Eski Fenerbahçeli Brad Wanamaker serbest kaldı
Bir dönem Darüşşafaka ve Fenerbahçe formalarını da giyen Boston Celtics'in tecrübeli guardı Brad Wanamaker serbest kaldı. Gözler yıldız ismin yeni adresinde...
NBA takımlarından Boston Celtics, tecrübeli guardı Brad Wanamaker‘a qualifying teklifi sunmadı ve yıldız isim sınırsız serbest kaldı.
2018-2019 sezonundan bu yana NBA’de Celtics forması ile mücadele eden Wanamaker, NBA’deki 107 maçlık kariyerinde 5,9 sayı, 1,7 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı.
Türkiye'de Darüşşafaka ve Fenerbahçe formaları giyen gözde oyuncunun yeni adresi de merak konusu oldu.
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