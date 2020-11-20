Son Dakika | Eski Fenerbahçeli Brad Wanamaker serbest kaldı

NBA takımlarından Boston Celtics, tecrübeli guardı Brad Wanamaker‘a qualifying teklifi sunmadı ve yıldız isim sınırsız serbest kaldı.

2018-2019 sezonundan bu yana NBA’de Celtics forması ile mücadele eden Wanamaker, NBA’deki 107 maçlık kariyerinde 5,9 sayı, 1,7 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı.

Türkiye'de Darüşşafaka ve Fenerbahçe formaları giyen gözde oyuncunun yeni adresi de merak konusu oldu.

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