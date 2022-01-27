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Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beşiktaş#Silahlı Saldırı

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. 7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. 

Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.  

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SALDIRI SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi. 

Son dakika haberi: Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş JK'nin resmi Twitter hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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