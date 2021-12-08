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Son Dakika: Eski Ankaragücü başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti

#Ankaragücü#Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın#Cemal Aydın Onursal Başkan
Son Dakika: Eski Ankaragücü başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören eski Ankaragücü başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti.

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Geçen hafta kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
MKE Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın 73 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen hafta kalp krizi geçiren ve Şehir Hastanesi'nde uyutulan Cemal Aydın'ın bu sabah yeni bir kalp krizi sonrası kalbi durdu. Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.

Cemal Aydın'ın cenazesi ile ilgili detaylı bilgi ailesi tarafından duyurulacak.

12 YIL BAŞKANLIK YAPTI

73 yaşındaki Cemal Aydın 1996-2008 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmişti. Aydın ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı da yapmıştı. 

Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmişti.

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Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

 

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