Son dakika: Esat Delihasan hayatını kaybetti! Koronavirüse yenik düştü...
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Delihasan, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs ile mücadele ediyordu.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 52 yaşında hayatını kaybetti. Esat Delihasan, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs ile mücadele ediyordu.
Esat Delihasan 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu görevini yürütüyordu.
Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.
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