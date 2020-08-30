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Son Dakika | Erzurumspor'da iki futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İki futbolcunun da karantina altına alınıp tedavilerinin başlandığı belirtildi.
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