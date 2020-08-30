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GeriFutbol Son Dakika | Erzurumspor'da iki futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 30.08.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Erzurumspor'da iki futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Son Dakika | Erzurumspor'da iki futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İki futbolcunun da karantina altına alınıp tedavilerinin başlandığı belirtildi.

Son Dakika | Erzurumsporda iki futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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