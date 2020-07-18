Son dakika! Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu!
TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük ise Süper Lig'e yükselmek için play-off'ta karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Ligi'nin son haftası nefes kesti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Erzurum ekibine Süper Lig'i getiren golleri Emrah Başsan (2) ve Hamroun kaydetti. Böylece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir senenin ardından tekrar Süper Lig'deki yerini aldı.
Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük'ten bir takım ise Süper Lig'e yükselecek 3. takım olacak. Play-off eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor ve Akhisarspor ile Karagümrük karşılaşacak.
TFF 1. Ligi'nde günün maçları şu şekilde sonuçlandı;
Giresunspor 1-2 Altay
Erzurumspor 3-1 Ümraniyespor
Hatayspor 3-1 Bursaspor
Karagümrük 3-0 Adanaspor
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Adana Demir 3-0 İstanbulspor
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