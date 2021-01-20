Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Faslı golcü Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Faslı golcü Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak İsveç Ligi ekiplerinden Örgryte'de oynayan 32 yaşındaki golcü oyuncu daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği, Antalyaspor, Ankagücü ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.
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