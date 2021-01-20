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GeriFutbol Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı

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Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Faslı golcü Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Faslı golcü Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İsveç Ligi ekiplerinden Örgryte'de oynayan 32 yaşındaki golcü oyuncu daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği, Antalyaspor, Ankagücü ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.

Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı

Son dakika | Erzurumspor, Mostapha El Kabir transferini açıkladı

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