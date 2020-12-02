Son Dakika | Erzurumspor, Hüseyin Çimşir'i açıkladı!
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştıklarını açıkladı.
BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu.
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada ''Erzurumspor’umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun.'' denildi.
Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor’u Süper Lig’e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bırakmıştı.
ÇİMŞİR’İN 2’NCİ TAKIMI OLDU
Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman’ın ardından Trabzonspor’un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6’sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı.
12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.
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