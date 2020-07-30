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GeriFutbol Son Dakika| Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Son Dakika| Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

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Son Dakika| Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!
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Fenerbahçe'nin yedek kalecilerinden Erten Ersu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de 3. kaleci olarak görev alan Erten Ersu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sarı lacivertli kulüp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

26 yaşındaki kaleci, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

Son Dakika| Erten Ersu, Fenerbahçeden ayrıldığını açıkladı

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